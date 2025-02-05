В России предрекли «очень серьезные потрясения для мировой политики» при Трампе

Будущая политика Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе будет избавлена от сантиментов, Вашингтон будет считать верным то, что выгодно для самих США. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«При Трампе политика США будет избавлена от каких-либо сантиментов. Ни гуманизма, ни тем более филантропии. Хорошо только то, что хорошо для США», — подчеркнул он.

Такой подход новой американской администрации, считает Косачев, является предвестником «очень серьезных потрясений для мировой политики».

По мнению вице-спикера Совфеда, России не привыкать к соответствующей политике Соединенных Штатов.

До этого экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что Дания должна будет говорить с президентом США Дональдом Трампом на «языке силы», чтобы отстоять свои права на Гренландию.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, 5 февраля Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в ХАМАС ответили Трампу на его слова о контроле над сектором Газа.