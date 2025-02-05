Данию призвали говорить с Трампом «на языке силы» из-за Гренландии

Экс-постпред в НАТО Даалдер: Дании нужно говорить с Трампом на языке силы

Дания должна будет говорить с президентом США Дональдом Трампом на «языке силы», чтобы отстоять свои права на Гренландию. Об этом в статье для американской газеты Politico заявил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.

«Единственный язык, который понимает Трамп, — это язык силы. В его мире практически нет места языку правил и законов. Чтобы Дании и остальным добиться своего, им придется говорить на языке силы», — подчеркнул он.

По мнению Даалдера, защитить Гренландию для Дании «будет сложно», однако, развертывание военных сил и поддержка союзников заставят Белый дом «подумать дважды».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.