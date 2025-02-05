Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Данию призвали говорить с Трампом «на языке силы» из-за Гренландии

Экс-постпред в НАТО Даалдер: Дании нужно говорить с Трампом на языке силы
close
Jonathan Ernst/Reuters

Дания должна будет говорить с президентом США Дональдом Трампом на «языке силы», чтобы отстоять свои права на Гренландию. Об этом в статье для американской газеты Politico заявил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.

«Единственный язык, который понимает Трамп, — это язык силы. В его мире практически нет места языку правил и законов. Чтобы Дании и остальным добиться своего, им придется говорить на языке силы», — подчеркнул он.

По мнению Даалдера, защитить Гренландию для Дании «будет сложно», однако, развертывание военных сил и поддержка союзников заставят Белый дом «подумать дважды».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами