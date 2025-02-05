В ХАМАС ответили Трампу на его слова о контроле над сектором Газа

Заявление президента США Дональда Трампа о контроле над сектором Газа являются смешными и абсурдными. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил официальный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Высказывания Трампа о его желании контролировать Газу смешны и абсурдны, и любые идеи такого рода способны воспламенить регион», - подчеркнул он.

5 февраля Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».