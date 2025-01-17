В Польше назвали причину, по которой Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Об этом он рассказал в интервью газете Rzeczpospolita.

«Конечно, это его главная цель. Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведет эту войну до конца, то обязательно получит ее», — сказал Миллер в ответ на вопрос о том, сможет ли Трамп добиться окончания конфликта.

По мнению Миллера, Украине придется смириться с потерей территорий.

Накануне сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть. При этом снять часть санкций с России Трамп сможет, вероятно, не ранее весны.

Ранее на Украине усомнились в способности Трампа остановить конфликт.