Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше назвали причину, по которой Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Экс-премьер Польши: Трамп завершит конфликт на Украине ради Нобелевской премии
close
David Dee Delgado/Reuters

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Об этом он рассказал в интервью газете Rzeczpospolita.

«Конечно, это его главная цель. Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведет эту войну до конца, то обязательно получит ее», — сказал Миллер в ответ на вопрос о том, сможет ли Трамп добиться окончания конфликта.

По мнению Миллера, Украине придется смириться с потерей территорий.

Накануне сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть. При этом снять часть санкций с России Трамп сможет, вероятно, не ранее весны.

Ранее на Украине усомнились в способности Трампа остановить конфликт.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами