На Украине сомневаются в способности Трампа остановить конфликт

Большинство украинцев сомневаются в том, что избранный президент США Дональд Трамп способен остановить конфликт Украины и России. Об этом пишет Reuters.

По данным соцопроса, более трети украинцев считают, что конфликт закончится к концу 2025 года, 31% опрошенных предполагают, что он будет продолжаться «годами», а 31% респондентов — затрудняются дать ответ.

«Я не возлагаю на него никаких надежд. В конце концов, это зависит от нас», — сказала одна из собеседниц Reuters.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать реальную обстановку «на земле».

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину.