Президент США предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию

Трамп: палестинцев из сектора Газа можно переселить в Египет и Иорданию

Палестинцев из сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам Трампа, жители Газы могут быть отправлены в Иорданию или Египет, а также в другие страны. Там следует построить несколько районов с качественными домами для компактного проживания палестинцев.

При этом Трамп отметил, что сейчас палестинцам невозможно безопасно жить в Газе.

5 февраля представители движения ХАМАС отказались принять предложение президента США выселить палестинцев из сектора Газа.

4 февраля сообщалось, что пять арабских стран не поддержали идею переселения палестинцев из Газы.

Ранее ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы.