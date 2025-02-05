В ХАМАС отвергли план Трампа по сектору Газа

Представители ХАМАС отказались принять предложение президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка.

План Трампа в движении отвергли как «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело» и предложение «покинуть родину под предлогом восстановления».

До этого пять арабских стран выступили против идеи Трампа переселить палестинцев из Газы.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

4 февраля стартовали переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе.

Ранее Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину.