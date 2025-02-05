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В ХАМАС отвергли план Трампа по сектору Газа

ХАМАС отказался принять план Трампа выселить арабов из сектора Газа
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Carlos Barria/Reuters

Представители ХАМАС отказались принять предложение президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка.

План Трампа в движении отвергли как «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело» и предложение «покинуть родину под предлогом восстановления».

До этого пять арабских стран выступили против идеи Трампа переселить палестинцев из Газы.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

4 февраля стартовали переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе.

Ранее Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину.

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