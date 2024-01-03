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ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы

ООН выступила против заявлений израильского министра о перемещении жителей Газы

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Eduardo Munoz/Reuters

ООН выступает принципиально против насильственного перемещения населения из сектора Газа. Об этом заявила представитель офиса главы всемирной организации Флоренсия Сото Ниньо, передал ТАСС.

Таким образом в ООН прокомментировали заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, что выезд жителей анклава — это «гуманитарное решение» конфликта. Его поддержал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

«Мы выступаем принципиально против насильственного перемещения», — сказала Сото Ниньо.

По ее словам, никто не должен выступать за массовое перемещение палестинцев из Газы. Представитель офиса главы ООН подчеркнула, что мирные жители должны находиться в безопасности в своих домах.

До этого в МИД Германии оценили призыв министра финансов Израиля переселить жителей Газы. Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер счел слова властей Израиля «неприемлемыми».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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