ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы

ООН выступает принципиально против насильственного перемещения населения из сектора Газа. Об этом заявила представитель офиса главы всемирной организации Флоренсия Сото Ниньо, передал ТАСС.

Таким образом в ООН прокомментировали заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, что выезд жителей анклава — это «гуманитарное решение» конфликта. Его поддержал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

«Мы выступаем принципиально против насильственного перемещения», — сказала Сото Ниньо.

По ее словам, никто не должен выступать за массовое перемещение палестинцев из Газы. Представитель офиса главы ООН подчеркнула, что мирные жители должны находиться в безопасности в своих домах.

До этого в МИД Германии оценили призыв министра финансов Израиля переселить жителей Газы. Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер счел слова властей Израиля «неприемлемыми».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.