Стартовали переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе

ХАМАС: переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе начались

Переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа начались. Об этом сообщил представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, слова которого передает РИА Новости.

«Контакты и переговоры по второму этапу стартовали», — отметил аль-Кануа.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, создавшие координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС согласились начать переговоры о втором этапе, который может включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от перемирия.