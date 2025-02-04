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Названа дата переговоров между Трампом и Си Цзиньпином

Советник президента США Наварро: переговоры Трампа и Си пройдут 4 февраля
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Susan Walsh/AP

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином запланированы на вторник, 4 февраля. Об этом сообщил старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро, как передает газета Politico.

Диалог будет проходить в дистанционном формате, и лидеры двух стран проведут телефонный разговор. Однако не уточняется, какие вопросы будут обсуждаться в первую очередь, и другие детали предстоящих переговоров также не раскрываются.

4 новые десятипроцентные пошлины США в отношении всего китайского экспорта вступили в силу. В ответ Пекин ввел тарифы на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10%, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15%.

Во вторник стало известно, что президент США Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее Эрдоган предупредил о нарастании торговых войн.

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