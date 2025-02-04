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Новые пошлины США против китайских товаров вступили в силу

Reuters: новые пошлины США против товаров из Китая вступили в силу
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Global Look Press

Новые десятипроцентные пошлины США в отношении всего китайского экспорта вступили в силу. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Новый 10%-ный тариф на весь китайский экспорт в США вступает в силу», — говорится в сообщении издания.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса. На этом фоне газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти планируют начать диалог с США по поводу торговых договоренностей, заключенных с администрацией Трампа во время его первого президентского срока.

При этом 3 февраля президент США Дональд Трамп выразил намерение в течение суток связаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп объяснил, как Канада может избежать торговых пошлин.

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