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КНР ответила на начало Трампом торговой войны

Китай ввел тарифы на американские нефть, СПГ, уголь и сельхозтехнику
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Susan Walsh/AP

Пекин ввел тарифы на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10%, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15%, написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение на информацию китайского Государственного управления по регулированию рынка.

Кроме того, КНР ввела контроль за поставками в страну материалов, содержащих вольфрам. Также начато расследование в отношении компании Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Помимо всего прочего Китай внес в реестр ненадежных американские компании PVH и Illumina.

Такое решение китайская сторона приняла в ответ на решение президента США Дональда Трампа ужесточить торговую войну. 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Во вторник стало известно, что президент США Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее стало известно, как китайские экспортеры планируют обойти пошлины США.

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