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Эрдоган предупредил о нарастании торговых войн

Эрдоган: Турция просчитывает риски из-за нарастания борьбы в торговой войне
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Michael Varaklas/AP

Мировая торговая система сталкивается с растущей напряженностью, а Турция адаптирует свою экономическую политику к новым вызовам. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании по продвижению национальной стратегии занятости, передает РИА Новости.

«Современная международная система переживает сложный этап. Геополитическая конкуренция вышла на новый уровень, а торговая война между ключевыми игроками будет усиливаться», — отметил Эрдоган.

По его словам, турецкое правительство анализирует риски и корректирует среднесрочные и долгосрочные экономические цели.

«Мы пересматриваем дорожную карту в сфере торговли, чтобы минимизировать угрозы для страны», — подчеркнул президент.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

4 февраля стало известно, что Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее КНР ответила на начало Трампом торговой войны.

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