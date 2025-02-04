Лавров заявил о потере Голанских высот для Сирии

Возвращение на пост президента США Дональда Трампа снижает возможность возвращения Голанских высот Сирии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РБК.

«Теперь, с приходом Дональда Трампа, который в свою первую каденцию провозгласил их частью Израиля, Голанские высоты тоже можно считать потерянной землей с точки зрения восстановления справедливости», — сказал Лавров.

Голанские высоты — территория площадью около 1,8 тыс. кв. км, которую Израиль захватил у Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году, а затем официально аннексировал в 1981-м, вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Позже ими был взят Дамаск, было официально объявлено, что режим Башара Асада пал.

После этого израильский премьер-министр Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

Ранее сообщалось, что израильская армия вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах.