Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о потере Голанских высот для Сирии

Лавров: Голанские высоты потеряны для восстановления справедливости
close
Israel Defense Forces via AP

Возвращение на пост президента США Дональда Трампа снижает возможность возвращения Голанских высот Сирии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РБК.

«Теперь, с приходом Дональда Трампа, который в свою первую каденцию провозгласил их частью Израиля, Голанские высоты тоже можно считать потерянной землей с точки зрения восстановления справедливости», — сказал Лавров.

Голанские высоты — территория площадью около 1,8 тыс. кв. км, которую Израиль захватил у Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году, а затем официально аннексировал в 1981-м, вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Позже ими был взят Дамаск, было официально объявлено, что режим Башара Асада пал.

После этого израильский премьер-министр Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

Ранее сообщалось, что израильская армия вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами