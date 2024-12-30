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Израильская армия вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах

Al Watan: армия Израиля вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах
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Israel Defense Forces via AP

Израильская армия вошла в город Аль-Баас в 67 км к югу от Дамаска в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах. Об этом сообщает Al Watan.

«Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу Ас-Салам (Аль-Баас)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения под предлогом проведения обысков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до этого заявлял, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет контролировать сирийскую часть горного массива Хермон до тех пор, пока не будет найден иной способ обеспечить безопасность еврейского государства на Голанских высотах. Глава правительства провел оперативное совещание на Хермоне, в котором участвовали министр обороны, начальник Генерального штаба, командующий Северным военным округом, глава Общей службы безопасности и высокопоставленные командиры. Нетаньяху получил обновленный оперативный доклад и отдал указания по дальнейшей подготовке ЦАХАЛ.

Ранее Израиль обвинили в неправомерном нападении на Сирию.

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