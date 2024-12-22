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Верховный лидер Ирана убежден, что сирийцы изгонят войска Израиля из Сирии

Али Хаменеи: сирийцы остановят вторжение Израиля на территорию своей страны
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Supreme Leader/WANA/Reuters

Сирийцы готовы отразить вторжение израильских войск на свою территорию и изгнать их из арабской республики. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что израильтяне не столкнулись с сопротивлением в Сирии, так как ни один вооруженный солдат не встал у них на пути.

«Вы (израильтяне) продвинулись на несколько километров вперед с помощью танков и военной техники. Это не победа. Храбрая и отважная сирийская молодежь, несомненно, изгонит вас оттуда», — сказал Хаменеи.

8 декабря израильские вооруженные силы захватили контроль над южной частью горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив сильного сопротивления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разделении сил с Сирией, заключенное в 1974 году, более не имеет силы, поскольку сирийские войска покинули этот регион после значительных изменений в руководстве Сирии.

На днях президент России Владимир Путин назвал Израиль главным «бенефициаром» событий в Сирии. Он подчеркнул, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий.

Ранее РФ предостерегла Израиль от действий его армии в Сирии.

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