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ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от перемирия

ХАМАС: Израиль не выполняет условий гуманитарного протокола
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного протокола перемирия в секторе Газа и призвало союзников повлиять на ситуацию. Об этом пишет представитель ХАМАС Хазем Касем в Telegram-канале движения.

«Оккупационные силы по-прежнему уклоняются от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня и намеренно задерживают и препятствуют ввозу наиболее значимых предметов первой необходимости, в особенности палаток, мобильных домов, топлива и тяжелой техники для разбора завалов», — говорится в публикации.

ХАМАС заявил, что Израиль не соблюдает договоренности и призвало Египет и Катар вмешаться в ситуацию, как посредников. Также, согласно заявлению ХАМАС, военные действия привели к разрушению всей инфраструктуры в Газе, особенно это касается ее северной части, поэтому движение считает оказание гуманитарной помощи главной целью сделки по Газе.

16 января телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. 17 января ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что ХАМАС отпустил еще одного израильского заложника.

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