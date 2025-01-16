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ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня

Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня
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Ramadan Abed/Reuters

Движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Об этом сообщает ТАСС  со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются.

Сделка между ХАМАС и Израилем предполагает освобождение 33 заложников.

Еще утром 16 января Израиль обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа, что поставило заключение соглашения под угрозу. Днем 16 января в Иерусалиме заявляли, что детали сделки о прекращении огня в Газе все еще не согласованы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, целью которой является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и зачистка сектора Газа.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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