Движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются.

Сделка между ХАМАС и Израилем предполагает освобождение 33 заложников.

Еще утром 16 января Израиль обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа, что поставило заключение соглашения под угрозу. Днем 16 января в Иерусалиме заявляли, что детали сделки о прекращении огня в Газе все еще не согласованы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, целью которой является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и зачистка сектора Газа.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.