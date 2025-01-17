ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию

В ХАМАС заявили о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию в Газе

В палестинском движении ХАМАС заявили о разрешении всех разногласий с Израилем по прекращению огня и перемирию в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.

«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ХАМАС в ближайшее время опубликует список палестинских заключенных, которые выйдут из израильских тюрем на первом этапе сделки.

Накануне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что в случае утверждения сделки Иерусалима с представителями ХАМАС подаст в отставку.

16 января телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются. Сделка предполагает освобождение 33 заложников.

Ранее в Израиле заявили, что детали сделки с ХАМАС до сих пор не утверждены.