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ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию

В ХАМАС заявили о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию в Газе
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

В палестинском движении ХАМАС заявили о разрешении всех разногласий с Израилем по прекращению огня и перемирию в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.

«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ХАМАС в ближайшее время опубликует список палестинских заключенных, которые выйдут из израильских тюрем на первом этапе сделки.

Накануне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что в случае утверждения сделки Иерусалима с представителями ХАМАС подаст в отставку.

16 января телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются. Сделка предполагает освобождение 33 заложников.

Ранее в Израиле заявили, что детали сделки с ХАМАС до сих пор не утверждены.

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