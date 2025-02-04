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В USAID сообщили, что гуманитарные программы в Армении не приостановлены

USAID: гуманитарные программы в Армении не остановлены
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Sergei Grits/AP

Программы гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) в Армении на сегодняшний день действуют. Об этом пишет местный портал News.am со ссылкой на миссию USAID в Армении.

«Государственный секретарь одобрил предоставление основной гуманитарной помощи, направленной на спасение людей, и сделал исключения для помощи, предоставляемой с определенной целью. Уже реализуемые программы гуманитарной помощи, направленные на спасение жизни, должны быть продолжены или возобновлены», — говорится в публикации.

Кроме того, в миссии USAID в Ереване уточнили, что рассматривают запросы на гранты.

В январе 2025 года стало известно, что США заморозили проекты поддержки Украины по линии USAID. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Также агентствам ООН на Украине на фоне ситуации с USAID ввели запрет на подписание документов, в которых говорится об американском финансировании. Так, некоторые НПО на Украине уже сообщили ООН о том, что сократили ряд работников, поскольку они не смогут выплачивать им зарплату.

В январе 2025 года стало известно, что Госдепартамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая проекты на Украине.

Ранее сообщалось, что из-за заморозки помощи США 100 организаций культуры и СМИ на Украине остались без средств.

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