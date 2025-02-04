Агентствам ООН на Украине посоветовали не рассчитывать на финансирование США

Pais: агентства ООН на Украине могут не рассчитывать на финансирование США

Агентствам ООН на Украине на фоне ситуации с Агентством по международному развитию (USAID) в США ввели запрет на подписание документов, в которых говорится об американском финансировании, пишет испанское издание Pais со ссылкой на источники.

«Решение Трампа повлияло на многочисленные проекты ООН. В некоторых случаях, например, связанных с защитой прав человека, 80% финансирования поступило от USAID. Агентства ООН на Украине получили внутреннее уведомление с требованием не подписывать никаких новых документов, предполагающих финансирование со стороны США», — говорится в статье.

По информации испанского издания, некоторые НПО на Украине уже сообщили ООН о том, что сократили ряд работников, поскольку они не смогут выплачивать им зарплату.

Уточняется, что миссия ООН на Украине анализирует, какие проекты стоит сохранить их, несмотря на проблемы с финансированием. Так, программы, связанные с детьми, затронуты не будут.

До этого стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Илон Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Ранее в Совфеде высказались о деятельности USAID в СНГ.