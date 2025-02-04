Из-за заморозки помощи США 100 организаций культуры и СМИ на Украине остались без средств

Более 100 организаций в сфере культуры и СМИ на Украине остались без ресурсов после заморозки американской помощи, пишет испанское издание El Pais.

«Две сферы, в которых заморозка ощущается наиболее остро — это культурное производство и СМИ. Более ста организаций в этих секторах остались без ресурсов», — говорится в материале.

По данным издания, многие независимые издания на Украине существовали благодаря средствам от американского Агентства по международному развитию (USAID). В частности, финансирование было важно для СМИ, которые специализируются на расследованиях (в том числе, по теме коррупции в стране). Некоторые издания на 80% финансировались США.

Ранее Агентствам ООН на Украине на фоне ситуации с USAID ввели запрет на подписание документов, в которых говорится об американском финансировании. Так, некоторые НПО на Украине уже сообщили ООН о том, что сократили ряд работников, поскольку они не смогут выплачивать им зарплату.

В январе 2025 года стало известно, что США заморозили проекты поддержки Украины по линии USAID. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Ранее в Совфеде высказались о деятельности USAID в СНГ.