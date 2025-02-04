В Кремле назвали героем погибшего вице-губернатора Приморского края Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал гибель вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова в зоне специальной военной операции.

Представитель Кремля назвал чиновника героем.

«Его вклад хорошо известен в формирование этого батальона. Геройский человек геройски погиб», — сказал Песков.

Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который с ноября 2022 года служил с Ефремовым, сообщил, что автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморского края, мог наехать на магнитную мину или подвергнуться атаке беспилотного летательного аппарата.

2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее стало известно, что Ефремов во главе «Тигра» участвовал в «самых жестких операциях» на СВО.