Названа возможная причина гибели вице-губернатора Приморья в Курской области

Тарабарин: вице-губернатор Приморья Ефремов мог погибнуть от мины или атаки БПЛА

Автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, мог наехать на магнитную мину или подвергнуться атаке беспилотника. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который с ноября 2022 года служил с погибшим в зоне СВО.

«Автомобиль (попал. — «Газета.Ru») либо на мину магнитную, либо это «птичка» (дрон. — «Газета.Ru»), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс. – «Газета.Ru»)», — заявил он.

2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее российский гандболист погиб на СВО.