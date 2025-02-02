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Стали известны подробности гибели вице-губернатора Приморья на СВО

Кожемяко: замглавы Приморья Ефремов погиб на СВО, возвращаясь с боевого задания
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Telegram-канал «SHOT»

Вице-губернатор Приморского Края Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), возвращаясь с боевого задания. Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

По словам чиновника, его заместитель был незаурядным и отзывчивым человеком с большим добрым сердцем, волевым командиром, организатором.

Губернатор отметил, что в июне 2022 года они вместе с Ефремовым организовали отряд «Тигр», первым командиром которого стал погибший.

По информации Telegram-канала Mash, автомобиль, в котором находился вице-губернатор, наехал на мину и подорвался. Вместе с ним погиб еще один офицер.

Вице-губернатором Приморья Ефремов был избран в феврале 2024 года. В свое время также занимал должность вице-мэра Уссурийска.

В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее российский гандболист погиб на СВО.

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