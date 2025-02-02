Вице-губернатор Приморья во главе «Тигра» участвовал в «самых жестких операциях» на СВО

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов как командир-штурмовик участвовал в «самых жестких операциях», несмотря на свой зрелый возраст (52 года). Об этом сообщило в Telegram-канале министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Сергей был командиром добровольческого отряда «Тигр», сформированного летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота», — отмечается в публикации.

В ведомстве добавили, что Ефремов получил звания «Герой Приморья» и «Герой ДНР» после того, как возглавил отряд «Тигр».

«У Сергея осталось четверо детей. Вечная слава и вечная память герою, это был настоящий боец и светлый человек», — отметили в Минвостоке и выразили уверенность, что мужчину будет помнить вся страна.

2 февраля стало известно, что Ефремов погиб в зоне спецоперации. По предварительным данным, автомобиль, на котором мужчина возвращался с боевого задания, наехал на мину и подорвался.

Ранее сообщалось, что сын погибшего Ефремова воюет в зоне СВО.