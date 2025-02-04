В российской миссии прокомментировали информацию о встрече США и РФ в штаб-квартире ООН

Полянский: США и РФ не проводили встреч по Украине в штаб-квартире ООН

США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Никаких общих встреч по этому поводу здесь, в Нью-Йорке, не проводилось», – сказал дипломат.

Он также сообщил, что Российская Федерация планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине в середине февраля.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.

До этого американский лидер говорил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой, при этом в Кремле заявляли, что конкретных предложений от команды Трампа не поступало.

Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.