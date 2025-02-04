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Россия запросит заседание СБ ООН по Украине

Полянский: Россия намерена запросить заседание СБ ООН по Украине в феврале
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Global Look Press

Российская Федерация планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине в середине февраля. Об этом сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», – сказал дипломат.

3 февраля постпред Китая при ООН Фу Цун сообщил, что китайская сторона получила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. КНР как председатель органа в феврале обеспечит проведение встречи. Мероприятие запланировано на 24 февраля.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.

В конце января Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украиной и Россией относительно приемлемости требований Москвы в рамках инициированного Киевом в 2022 году разбирательства на тему специальной военной операции.

Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.

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