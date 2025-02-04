МИД: Россия готова к разговору по Украине на основе стамбульского документа

Москва готова к серьезному разговору по урегулированию на Украине, который может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова вести серьезный разговор. Москва не раз отмечала, что мирное урегулирование возможно на основе стамбульских соглашений 2022 года, в которых говорилось о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на ее территории войск и военных баз иностранных государств.

Полищук также отметил, что перед началом переговоров должны быть решены юридические вопросы, которые связаны с нелегитимностью украинского президента Зеленского и его указом о запрете их ведения.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Ранее в НАТО придумали секретную тактику для переговоров по Украине.