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Китай получил запрос на проведение заседания Совбеза ООН по Украине

КНР получила запрос на проведение заседания СБ ООН по Украине 24 февраля
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Eduardo Munoz/Reuters

Китай получил запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, мероприятие запланировано на 24 февраля. Об этом сообщил постпред КНР при ООН Фу Цун на пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в СБ, передает ТАСС.

«Уже есть страны, которые предлагают провести встречу в этот день», — отметил он.

По его словам, Китай как председатель Совета Безопасности ООН обязан должным образом организовать заседание в соответствии с правилами процедуры.

По сложившейся практике, отметил дипломат, Россия предложит встречное заседание, и китайская сторона также будет обязана организовать эту встречу.

Как отмечает агентство, КНР в ближайшее время планирует провести встречу в рамках платформы «Друзья мира» по Украине для оценки текущей ситуации.

3 февраля американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.

В конце января Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украиной и Россией относительно приемлемости требований Москвы в рамках инициированного Киевом в 2022 году разбирательства на тему специальной военной операции.

Ранее в США заявили, что Си Цзиньпин готовит себе преемника.

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