Китай получил запрос на проведение заседания Совбеза ООН по Украине

КНР получила запрос на проведение заседания СБ ООН по Украине 24 февраля

Китай получил запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, мероприятие запланировано на 24 февраля. Об этом сообщил постпред КНР при ООН Фу Цун на пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в СБ, передает ТАСС.

«Уже есть страны, которые предлагают провести встречу в этот день», — отметил он.

По его словам, Китай как председатель Совета Безопасности ООН обязан должным образом организовать заседание в соответствии с правилами процедуры.

По сложившейся практике, отметил дипломат, Россия предложит встречное заседание, и китайская сторона также будет обязана организовать эту встречу.

Как отмечает агентство, КНР в ближайшее время планирует провести встречу в рамках платформы «Друзья мира» по Украине для оценки текущей ситуации.

3 февраля американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.

В конце января Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украиной и Россией относительно приемлемости требований Москвы в рамках инициированного Киевом в 2022 году разбирательства на тему специальной военной операции.

Ранее в США заявили, что Си Цзиньпин готовит себе преемника.