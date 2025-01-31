Суд ООН назвал сроки подачи заявлений по требованиям РФ на тему иска Украины из-за СВО

Суд ООН: РФ и Украина должны предоставить мнения до 20 мая в рамках иска по СВО

Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украиной и Россией относительно приемлемости требований Москвы в рамках инициированного Киевом в 2022 году разбирательства на тему специальной военной операции. Об этом говорится в распространенном заявлении организации, передает РИА Новости.

Отмечается, что иск был подан из-за возможного нарушения конвенции о геноциде. Россия 18 ноября 2024 года представила суду ООН контрмеморандум, в котором, как сообщал МИД РФ, содержатся доказательства совершения Киевом геноцида в Донбассе.

«Международный суд ООН призвал Украину и Россию представить свои мнения относительно приемлемости встречных требований России по делу Украины против России до 20 мая 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно», — говорится в заявлении суда ООН.

Из документа также следует, что после этого суд должен будет определить, являются ли встречные требования со стороны России приемлемыми.

В феврале 2022 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что украинская сторона призывает к срочному заседанию Международного суда в ООН против России. Как сообщил дипломат, его страна подала иск против РФ в Международный суд ООН.

В том же месяце украинская сторона подала иск против России, разбирательство касается конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за нарушение документа. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на «извращенной логике». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

Ранее сообщалось, что Россия намерена передать ООН сведения о преступлениях ВСУ в Курской области.