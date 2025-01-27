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В США заявили, что Си Цзиньпин готовит себе преемника

Bloomberg: Си Цзиньпин готовит преемника, проводя перестановки во власти КНР
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Global Look Press

Назначения на руководящие должности, которые проводит председатель КНР Си Цзиньпин, могут говорить о подготовке преемника, которым может оказаться чиновник, родившийся в 1970-е годы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как следует из текста, более 20% управленческих должностей в Китае будут обновлены, на посты придут чиновники нового поколения. Предполагается, что к 2030-м годам они окажутся в возрасте 60 лет, когда госслужащие достигают пика карьеры, отмечается в материале.

Таким образом, речь может идти о преемнике из их числа. Bloomberg отдельно отмечает Лю Цзе — губернатора богатой прибрежной провинции Чжэцзян и самого молодого руководителя региона в стране.

Bloomberg цитирует слова аналитика Нила Томаса из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества, который заявил, что «чем дольше Си остается у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет из числа представителей поколения после семидесятых».

«Также возможно, что Си нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти намного дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики стариков в Пекине», — считает он.

До этого президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США.

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