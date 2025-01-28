Трамп рассказал о пошлинах на импортируемые металлы

Трамп заявил, что пока не будет вводить пошлины на сталь, алюминий и медь

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые пошлины на импортируемую сталь, алюминий и медь. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что держит у себя в голове то, какими будут меры по металлам, но пока не планирует их вводить. Трамп добавил, что пошлин будет достаточно, чтобы защитить США.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал обязательный ответ, если Трамп решит ввести 25% пошлины на все канадские товары.

Трюдо напомнил, как еще во время первого срока Трампа ответ Канады на введение им тарифов на канадскую сталь и алюминий привел к их последующей отмене. Он также добавил, что пошлины в 25% окажутся «разрушительными» для экономики Канады.

До этого Дональд Трамп во время встречи с Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.