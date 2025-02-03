Сакс: не думаю, что США будут и дальше вооружать или финансировать Украину

США больше не будут вооружать и финансировать Украину, военный конфликт вскоре закончится. Об этом директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс, заявил Berliner Zeitung.

«Да, я полагаю, что война вскоре будет закончена. Я не думаю, что США будут и дальше вооружать или финансировать Украину. Это не в интересах США. Это не в интересах Украины и не в интересах Европы», — заявил он.

Сакс также добавил, что агрессивные действия НАТО во время конфликта могли привести к ядерной войне.

Недавно депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, записал публичное обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой остановить конфликт на Украине.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов.

Ранее стало известно, почему Байден замедлял поставки Украине.