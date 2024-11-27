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На Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю

WSJ: высокие таможенные пошлины Трампа поставят под угрозу мировую торговлю

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Новые жесткие таможенные пошлины на импорт, которые собирается ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут разрушить мировую торговлю, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Аналитики уверены, что повышение тарифов негативно скажется не только на внешнем, но и на внутреннем рынке Штатов. В результате, цены еще больше вырастут, что вызовет недовольство потребителей.

На днях Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары. Также политик заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 10% на продукцию из Китая.

Страны Европы настороженно следят за высказываниями избранного президента США. Более того, страны начали заранее планировать ответные меры. Так, по данным Politico, Великобритания готова вернуть тарифы на ввоз ряда товаров из США, если Трамп введет пошлины в 10–20% на весь зарубежный импорт.

Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо проведет экстренное совещание из-за угроз Трампа ввести пошлины.

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