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Спецпосланник Трампа отложил поездку на Украину

Reuters: спецпосланник Трампа Келлог отложил поездку на Украину
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Carlos Barria/Reuters

Будущий специальный посланник Соединенных Штатов по Украине и России Кит Келлог отложил свой визит на Украину до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

«Новый спецпредставитель… Трампа на Украине отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что будущий специальный представитель Трампа по Украине и России Келлог изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января.

Однако поездка по неизвестным причинам была отложена, сообщили источники Reuters.

Ожидается, что Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена.

До этого политтехнолог Михаил Павлив заявлял, что украинские войска могли предпринять попытку контрнаступления в Курской области, чтобы продемонстрировать свои возможности в преддверии визита в Киев будущего специального посланника Вашингтона Кита Келлога.

Ранее на Западе предупредили о наступлении самого опасного периода украинского конфликта.

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