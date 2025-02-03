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Песков назвал важной идею о проведении выборов на Украине

Песков: идея о выборах на Украине важна, хоть и не нравится Зеленскому

В Кремле считают важным проведение выборов на Украине, чтобы придать легитимности ее руководству. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Конечно, сама идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства <...> важная. Но понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — отметил представитель Кремля.

1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал предложение провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.

Позднее российская разведка заявила, что НАТО рассчитывает избавиться от Зеленского при помощи выборов, которые хотят провести не позже осени.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» из-за переговоров с РФ.

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