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В Финляндии обратились к Путину в преддверии возможных переговоров по Украине

Аналитик Малинен: РФ должна полностью разбить ВСУ, если Трамп не решит конфликт
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Президенту России Владимиру Путину нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции, если американский лидер Дональд Трамп не сможет способствовать миру на Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по той или иной причине не сможет принять нужные шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остается только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — подчеркнул он.

До этого депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, записал публичное обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой остановить конфликт на Украине.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

Ранее в США подвели итоги военных поставок Украине при Байдене.

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