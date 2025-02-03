На Украине публично обратились к Трампу с просьбой «остановить войну»

Депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, записал публичное обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой остановить конфликт на Украине. Об этом украинский парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Записал публичное обращение к Трампу с просьбой остановить войну», — подчеркнул он.

Депутат Рады сообщил, что, сделав это обращение, он рискует жизнью и здоровьем, поскольку находится в СИЗО. Дубинский попросил подписчиков «доставить это обращение по адресу», прикрепив ссылки на соцсети X ряда политических союзников Трампа.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

Ранее стало известно, где могут встретиться Путин и Трамп.