В США подвели итоги военных поставок Украине при Байдене

Соединенные Штаты к ноябрю 2024 года поставили Украине лишь половину от обещанной на этот год помощи. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анализ, проведенный изданием.

«По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, ознакомленных с данными, к ноябрю было поставлено лишь около половины общей суммы, обещанной США в 2024 году», — говорится в сообщении издания.

Неопределенность относительно военных усилий Украины усилилась с возвращением Трампа к власти в Вашингтоне. Его новая администрация может остановить поставки в любое время, даже те, которые уже были обещаны.

До этого то же агентство писало о том, что США в течение 2024 года задерживали поставки военной и финансовой помощи Украине, опасаясь рисков эскалации конфликта с Россией.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский лишился политических преференций.