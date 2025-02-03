Путин освободил от должности замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра РФ Всеволода Вуколова. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — сказано в тексте.

Указ вступает в силу со дня подписания.

31 января сообщалось, что Путин назначил Тамару Тягину на должность помощника секретаря Совета безопасности. Тягина до этого занимала пост советника Минобороны России. Глава государства также продлил срок государственной службы заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Михаилу Богданову. До этого российский лидер назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра МЧС.

Ранее Путин переназначил Игоря Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ.