Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин освободил от должности замминистра юстиции

Путин освободил от должности заместителя министра юстиции Вуколова
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра РФ Всеволода Вуколова. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — сказано в тексте.

Указ вступает в силу со дня подписания.

31 января сообщалось, что Путин назначил Тамару Тягину на должность помощника секретаря Совета безопасности. Тягина до этого занимала пост советника Минобороны России. Глава государства также продлил срок государственной службы заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Михаилу Богданову. До этого российский лидер назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра МЧС.

Ранее Путин переназначил Игоря Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами