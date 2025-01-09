Бывшего прокурора Москвы Попова назначили на должность замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем — заместителем министра МЧС. Указ об этом был опубликован на портале правовой информации.

Известно, что Денис Попов с 2019 по 2024 год занимал должность прокурора Москвы.

До этого он был прокурором Дагестана (с 2018 по 2019 год) и Хакасии (с 2015 по 2018 год). Попов является государственным советником юстиции второго класса.

5 января Путин подписал указ об увеличении числа заместителей министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Таким образом, число заместителей выросло с девяти до десяти.

27 декабря, в День спасателя, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал МЧС одной из лучших в мире спасательных служб.

Ранее советнику главы МЧС Мартынову присвоили звание генерала.