Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего прокурора Москвы Попова назначили на должность замглавы МЧС

Путин назначил бывшего прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
close
Пресс-служба Мосгордумы/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем — заместителем министра МЧС. Указ об этом был опубликован на портале правовой информации.

Известно, что Денис Попов с 2019 по 2024 год занимал должность прокурора Москвы.

До этого он был прокурором Дагестана (с 2018 по 2019 год) и Хакасии (с 2015 по 2018 год). Попов является государственным советником юстиции второго класса.

5 января Путин подписал указ об увеличении числа заместителей министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Таким образом, число заместителей выросло с девяти до десяти.

27 декабря, в День спасателя, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал МЧС одной из лучших в мире спасательных служб.

Ранее советнику главы МЧС Мартынову присвоили звание генерала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами