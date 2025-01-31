Путин назначил помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил Тягину Тамару на должность помощника секретаря Совета безопасности. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Тягина до этого занимала пост советника Минобороны России.

На этой неделе Путин продлил срок государственной службы заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Михаилу Богданову.

До этого российский лидер назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра МЧС. До этого он был прокурором Дагестана и Хакасии. Попов является государственным советником юстиции второго класса.

Также в январе Путин переназначил Игоря Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ. Указ уже вступил в силу.

Ранее в Совфеде анонсировали назначение нового посла России в США.