Путин наградил первого вице-премьера из правительства Примакова орденом

Бывший первый заместитель председателя правительства России Вадим Густов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Густова Вадима Анатольевича — председателя комиссии Законодательного собрания Ленинградской области», — говорится в документе.

Густов был первым вице-премьером в правительстве Евгения Примакова — с середины сентября 1998 года по конец апреля 1999 года. Также он более 10 лет занимал пост сенатора в Совете Федераций (2001-11), он представлял Владимирскую область. Сейчас Густов возглавляет постоянную комиссию по законодательству, регламенту и депутатской этике в законодательном собрании Ленинградской области.

До этого руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков стал обладателем ордена Александра Невского. Его наградили за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Путин вручил высшую награду России Александру Лукашенко.