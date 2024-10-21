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Путин наградил сенатора Пушкова орденом Александра Невского

Сенатор Алексей Пушков стал обладателем ордена Александра Невского

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков стал лауреатом ордена Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Пушкова Алексея Константиновича», — указано в документе.

Помимо Пушкова, награды получили другие государственные деятели и дипломаты. Так, член конституционного комитета Совфеда Александр Вайнберг получил орден Дружбы. Аналогичной награды удостоили руководителя аграрного комитета Александра Двойных и посла в Ираке Эльбруса Кутрашева.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, посол в Париже Алексей Мешков и зампредседателя оборонного комитета Совфеда Сергей Мартынов были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В сентябре Путин наградил орденом Александра Невского сотрудников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ — «за высокие достижения в области науки и педагогики, а также за подготовку специалистов-международников высокой квалификации».

Ранее Путин вручил высшую награду России Александру Лукашенко.

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