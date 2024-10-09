Лукашенко дали высшую награду России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за награждение орденом Андрея Первозванного. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Благодарю за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией», — заявил Лукашенко после вручения.

Подчеркивается, что Россия для Белоруссии всегда «была и будет больше, чем соседнее государство».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда Российской Федерации. Путин подписал указ о присуждении этой награды Лукашенко 30 августа 2024 года, в день рождения белорусского лидера.

В документе указано, что Лукашенко наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Также белорусский лидер удостоен ордена за заслуги в укреплении дружественных связей между народами и большой личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.

Ранее Лукашенко раскрыл, как у Запада не получилось «удушить» Россию и Белоруссию.