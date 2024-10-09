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Лукашенко дали высшую награду России

Лукашенко поблагодарил Путина за награждение орденом Андрея Первозванного

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за награждение орденом Андрея Первозванного. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Благодарю за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией», — заявил Лукашенко после вручения.

Подчеркивается, что Россия для Белоруссии всегда «была и будет больше, чем соседнее государство».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда Российской Федерации. Путин подписал указ о присуждении этой награды Лукашенко 30 августа 2024 года, в день рождения белорусского лидера.

В документе указано, что Лукашенко наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Также белорусский лидер удостоен ордена за заслуги в укреплении дружественных связей между народами и большой личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.

Ранее Лукашенко раскрыл, как у Запада не получилось «удушить» Россию и Белоруссию.

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