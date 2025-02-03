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Стало известно, почему Байден замедлял поставки Украине в прошлом году

Reuters: США замедляли помощь Украине из-за страха перед РФ и истощения запасов
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MANDEL NGAN/Reuters

Администрация бывшего президента США Джо Байдена в течение 2024 года задерживала поставки военной и финансовой помощи Украине, опасаясь рисков эскалации конфликта с Россией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на проведенный изданием анализ предоставленной ВСУ помощи со стороны Вашингтона.

«Его (Байдена. – прим. ред.) последний год на посту президента был в значительной степени отмечен задержками, вызванными бездействием Конгресса и многомесячными внутренними дебатами», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Reuters, к ноябрю Киеву было поставлено около половины общей суммы, обещанной США в 2024 году, а к началу декабря поступило лишь около 30% обещанных бронированных машин.

Отмечается, что в последний год президентства Джо Байдена решения по поставкам оружия Украине были приостановлены не только «месяцами задержек в Конгрессе», но и внутренними дебатами о рисках эскалации с Россией.

Кроме того, в Америке возникли опасения по поводу того, «достаточен ли запас США», сообщает Reuters.

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что в НАТО исходят из того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск Вооруженных сил РФ.

Также в СВР отметили, что в руководстве Североатлантического альянса считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве «антироссийского плацдарма».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский лишился политических преференций.

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