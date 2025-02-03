В Совфеде высказались о деятельности USAID в СНГ

Деятельность агентства США по международному развитию (USAID) в странах СНГ — это ширма для операций ЦРУ. Об этом заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Так было при администрациях Обамы, Байдена, да и Трампа первой каденции. Посмотрим, во что выльется сегодняшняя «отмена» конторы. Ведь ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Илон Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.