Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть Агентство по международному развитию США (USAID). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком», — написал Медведев.

Накануне Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Позже сенатор Константин Косачев заявил, что слова американского миллиардера о том, что USAID направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, является секретом Полишинеля. По его словам, в борьбе с наследием администрации Джо Байдена Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн.

Ранее Трамп назвал управленцев USAID «помешанными радикалами».