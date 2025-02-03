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Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID

Медведев назвал умным ходом обещание Маска закрыть агентство USAID
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Екатерина Штукина/РИА Новости/Mike Blake/Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть Агентство по международному развитию США (USAID). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком», — написал Медведев.

Накануне Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Позже сенатор Константин Косачев заявил, что слова американского миллиардера о том, что USAID направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, является секретом Полишинеля. По его словам, в борьбе с наследием администрации Джо Байдена Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн.

Ранее Трамп назвал управленцев USAID «помешанными радикалами».

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