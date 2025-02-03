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Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США

Маск сообщил о ликвидации агентства по международному развитию США
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы в процессе ликвидации USAID», — заявил он.

В публикации предпринимателя говорится, что агентство не подлежит восстановлению, поскольку «это не червивое яблоко, а просто комок червей». Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Позже сенатор Константин Косачев заявил, что слова американского миллиардера о том, что USAID направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, является секретом Полишинеля. По его словам, в борьбе с наследием администрации Джо Байдена Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн.

Ранее Трамп назвал управленцев USAID «помешанными радикалами».

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